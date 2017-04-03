尼泊爾籍博士生陳屍台大宿舍 疑飲酒過量猝死

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尼泊爾籍台大博士生失聯10天，3日被人發現陳屍在宿舍內。（黃世麒攝）

警方到場鑑識，釐清死因。（黃世麒攝）

1名就讀台大博士班的尼泊爾籍男子3日被發現倒臥在研究生宿舍內，已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。警方初步調查，該男子無明顯外傷，現場也沒有打鬥的痕跡，疑似是飲酒過量導致猝死。

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(中時)