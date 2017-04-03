大學儲備軍官訓練團 義大學子職涯更多選擇
協助國軍培養高級優良軍官，義守大學校長蕭介夫偕進修部主任吳有龍，與國防部長馮世寬舉行簽約儀式，正式啟動「大學儲備軍官訓練團」（ROTC）計畫，未來義大學生可於在學期間修習軍官培訓課程。
國防部「大學儲備軍官訓練團」由義守大學進修部承辦，將在校內成立「國防部大學儲備軍官團教育中心」，透過這項合作方案，義大的學生除能完成本科系學業，並接受軍官專業培訓，在大三至大四學年期間，可享受學雜費全額補助，每學期還有5000元書籍文具費津貼及每月1萬元零用金，畢業後則直接以少尉職任職，起薪45000元以上。
義大與國防部盼透過這項合作方案，培養更多有志於軍旅學生，為國軍注入新血。大學儲備軍官訓練團鎖定大二、大三學生，各科學業成績均及格（不含選修），且須研修軍訓或全民國防教育訓練課程達70分、德行成績達80分者。錄取學生在大三至大四，每週六至授課學校上8小時軍事課程，另於寒、暑假期間接受6至8週軍事訓練。
許多大學畢業生彷徨找不到未來出路，或無法發揮所學，校長蕭介夫表示，此計畫將能提供義大學生嶄新的服役、進修、就學、就業多元選擇與優質的職涯發展。
(中時)
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