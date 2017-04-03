蘆竹針織廠大火 熊熊火舌竄天際

我要評比

蘆竹針織廠大火，熊熊火舌直竄天際。(蔡依珍翻攝)

蘆竹針織廠大火，濃煙增添救火困難。(蔡依珍翻攝)

蘆竹針織廠大火，濃煙增添救火困難。(蔡依珍翻攝)

蘆竹針織廠今天下午傳出大火。(蔡依珍翻攝)

桃園蘆竹向裕針織公司今下午4點突傳火警，轄區蘆竹消防分隊獲報連忙到場，疑因針織棉易燃，挑高鐵皮屋燃出熊熊大火，火舌不斷竄出，燃燒面積約100坪，濃煙增加救援困難。

消防局出動25台消防車馳援，第三大隊長賴志忠也到場坐鎮指揮，蘆竹義消也全部出勤幫忙，所幸40分鐘即撲滅火勢，現場並無人員傷亡，據了解公司今日並未營業，實際損失和詳細以起火原因仍待警消釐清。

(中時)