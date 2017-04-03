高市監理站前進茂林 7日上午巡迴機車考照
茂林區的鄉親及賞蝶遊客們，不需要再舟車勞頓，只要到紫蝶3D視聽館內的監理自助櫃檯，彈指之間就可以完成汽車燃料費查詢、繳款單列印、繳費等簡易監理業務。
高雄市區監理所將於4月7日與交通部觀光局茂林國家風景區管理處舉辦「監理自助櫃檯啟用典禮」，統合了政府行政資源，並落實行政一體的優質施政作為。
高市監理所所長冬啟程說，監理業務上山下海擴充服務據點，監理自助櫃檯提供變更通訊地址、車(駕)籍地址，路考報名，繳交違規罰款、汽燃費，查詢監理業務、法規，以及補印稅費單等便民服務，偏鄉鄉親及賞蝶遊客們可就近在紫蝶3D視聽館內辦理簡易的監理業務，省時、便利又安全。
為提供原鄉地區民眾便利性，7日上午8時也將於茂林區公所旁舉辦巡迴機車考照，提供在地民眾於現場筆試及路考的服務，考過即可發照而不必千里迢迢到市區來考取機車駕照。
監理所表示，目前大高雄地區偏鄉服務據點已進駐阿蓮區、內門區、那瑪夏區、茄萣區、六龜區及桃源區，茂林區的加入使服務地區更完善，逐步實現公路監理業務高雄從此無偏鄉的目標。
(中時)
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