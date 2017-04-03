義大醫院無菸健康照護服務網絡認證獲得國際金獎

台灣政府投入菸害防制努力已有多年，義大醫院參與國民健康署辦理無菸醫院品質提升計畫及無菸醫院認證有多年經驗且獲得成效良好，今年榮獲國際金獎的殊榮，受邀前往維也納進行菸害防制推動經驗分享。

義大醫院小組成員由醫院同仁、警衛、志工等共同合作，在院區及周圍定期及不定期作巡視並辦理各項無菸活動。家庭醫學科主治醫師洪暐傑表示，菸害防制一直是在台灣重要課題，義大醫院為強化戒菸服務及無菸醫院架構推動，協助更多民眾避免菸害。

洪暐傑醫師說，吸菸不僅是一個醫療問題，很多時候更是一個價值問題，為民眾找尋出戒菸的動力及值得追求的價值，如為了孫子的健康、為了自我的形象等，甚至有民眾戒菸是為了女朋友不喜歡，任何理由都可以成為戒菸的動力，利用「醫療的會談」協助民眾找出心中戒菸的動力。

義大醫院表示，國民健康署提供了良好的二代戒菸制度，民眾若有戒菸需求可至醫療院所獲得專業人員諮詢及戒菸輔助療法的藥物使用，洪暐傑說，職場戒菸門診讓民眾更易取得戒菸服務，先前在台灣高鐵的職場戒菸門診中甚至更創下了高達七成的戒菸成功率，百分之百的個案成功減菸。

(中時)