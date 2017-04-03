陸20城市設計試點 要求景觀協調有特色
中國大陸住房和城鄉建設部公布首批20個城市設計試點城市。從今年2月起的兩年內，將達到塑造城市特色的目的。
陸媒央廣網報導，根據大陸國務院下發的文件，這項工作的目的是進一步加強城市規劃建設管理工作，從整體平面和立體空間上統籌城市建築布局，協調城市景觀風貌，體現城市地域特徵、民族特色和時代風貌，避免城市「千城一面」，並提升城市環境品質。
文件還說，各試點城市每年要編製一批具有影響力、高水準、有實效的城市設計成果，特別要做好城市核心區和中心地區、歷史風貌地區、新城新區、重要街道以及濱水地區和山前地區等重點地區的城市設計。
這20座城市包括：北京市、黑龍江省哈爾濱市、吉林省長春市、山東省青島市和東營市、江蘇省南京市和蘇州市、安徽省合肥市和馬鞍山市。
浙江省杭州市、寧波市和義烏市、河南省鄭州市、廣東省深圳市和珠海市、雲南省玉溪市、陝西省西安市、寧夏回族自治區銀川市、內蒙古自治區包頭市和呼倫貝爾市。1060403
(中央社)
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