日媒：美國傳考慮售台薩德系統與F-35戰機
日本《讀賣新聞》2日指出，美國考慮最快在今夏對台軍售，還包括過去不曾售台的新武器，今（3）日傳出此項軍售的新武器是薩德系統以及F-35戰鬥機。
日本《讀賣新聞》英文版3日的報導，據消息人士透露，白宮將在即將舉行的「習川會」後，全面審議向台灣出售武器。消息人士說，華盛頓和台北之間的工作層面可能已經在討論了。
據美國國務院前高級官員介紹，審議過程中，正在考慮先進的F-35隱形戰機和最先進的導彈防禦系統。
不過，我國防部長馮世寬早在3月2日即表示，他反對台灣部署薩德，因為以整體國家安全而言，美日韓聯盟是逼迫中共，但兩大國（中美）戰爭，台灣不應該涉入戰爭，不要做無謂犧牲，而是要自己捍衛國家跟主權。
至於F-35戰機，曾任職於美國《國防新聞》記者顏文德（Wendell Minnick）日前即撰文透露，從國軍方面得到的消息指出，國軍有意向美購買60架F-35B（短程或垂直起降型）戰鬥機、150架F-35A（傳統起降型）戰鬥機，並以此逐步替換目前服役的舊型幻象-2000戰鬥機和F-CK-1經國號戰鬥機。
根據自由時報引述國防部官員表示，對薩德系統以及F-35戰鬥機軍售案，「沒有評論」。
(中時電子報)
文章來源：讀賣新聞
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