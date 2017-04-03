南投醫院社工師陳家蓉，捐秀髮助癌友

南投醫院社工師陳家蓉，捐出秀髮，幫助癌友。（廖志晃翻攝）

南投醫院醫務社工師，扮演病患與醫院的橋梁。（廖志晃攝）

南投醫院社醫務社工師陳家蓉，將蓄留多年的長髮，捐給切膚之愛基金會製作假髮，幫助癌友！南投醫院長洪弘昌，肯定社工同仁在醫療團隊的辛苦付出，更讚揚陳家蓉慨捐秀髮助人，足為表率，也請社會大眾響應義舉。

洪弘昌表示，許多癌症患者在治療期間，深受掉髮副作用所苦，影響外觀也造成心理衝擊；假髮可增加患者自信心，同時保護頭皮。

陳家蓉為了捐長髮，1年多時間都沒有染、燙，維持柔順的髮質；在社工日前夕，由髮型師協助剪下35公分的長髮！陳家蓉表示，雖然有點不捨，但希望頭髮能幫助病患，陪伴她們走過抗癌路。

社工室主任黃穎雯表示，陳家蓉捐髮義舉令人敬佩，雖然她剪去長髮，但結下善緣，看起來更年輕俏麗，常掛在臉上的微笑，更溫暖同事和病人的心。

(中時)