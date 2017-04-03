市刊擴增實境AR功能 置身港區賞美景
基隆市刊「魅力基隆」近期推出春季號，首次增加AR擴增實境影音功能，讀者用手機掃描QRCode下載「魅力基隆」AR APP，抑或掃描「AR」標示照片，即可觀看當期精選影音，讓無法抵達現場的市民也彷若親臨現場，此外，民眾若分享影片還有機會，可獲連鎖速食店優惠券。
基隆市港坐擁美麗港口、特殊山海地形，更蘊含豐富的歷史及海洋文化，每年市府都會將當期活動紀錄於「魅力基隆」市刊當中，而今年春季號除圖文報導外，更增加AR擴增實境影音服務，準備讓讀者再次體驗基隆活動，並感受全新魅力風貌。
此外，除今年「魅力基隆」市刊新增AR擴增實境功能外，未來預計每期市刊將會推出5部影片透過AR擴增實境呈現，未來用手機掃瞄相關標示，即可觀賞生動有趣的影片，也替市刊寫下新里程碑。
市府表示，讀者可透過QRCode掃描下載「魅力基隆」AR APP，開啟APP對準刊物有「AR」標示的照片，即可觀看當期精選影音，感受最新基隆產業、人文生活現況，另外為了回饋讀者下載或分享影片貼文，即可下載「魅力基隆活力餐」優惠券，歡迎民眾多多利用。
基隆市政府表示，魅力基隆春季號發行8千本放置市府、文化中心、旅遊服務中心、基隆火車站、公車總站、各區公所前可索取，此外透過訂閱魅力基隆FB粉絲專頁、主題網站、及Youtube頻道，即可不定期觀賞基隆相關活動影片。
(中時)
關鍵字：魅力基隆
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。