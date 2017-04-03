市刊擴增實境AR功能 置身港區賞美景

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基隆市刊「魅力基隆」近期推出春季號，首次增加AR擴增實境影音功能，讀者用手機掃描QRCode下載「魅力基隆」AR APP，抑或掃描「AR」標示照片，即可觀看當期精選影音，讓無法抵達現場的市民也彷若親臨現場，此外，民眾若分享影片還有機會，可獲連鎖速食店優惠券。

基隆市港坐擁美麗港口、特殊山海地形，更蘊含豐富的歷史及海洋文化，每年市府都會將當期活動紀錄於「魅力基隆」市刊當中，而今年春季號除圖文報導外，更增加AR擴增實境影音服務，準備讓讀者再次體驗基隆活動，並感受全新魅力風貌。

此外，除今年「魅力基隆」市刊新增AR擴增實境功能外，未來預計每期市刊將會推出5部影片透過AR擴增實境呈現，未來用手機掃瞄相關標示，即可觀賞生動有趣的影片，也替市刊寫下新里程碑。

市府表示，讀者可透過QRCode掃描下載「魅力基隆」AR APP，開啟APP對準刊物有「AR」標示的照片，即可觀看當期精選影音，感受最新基隆產業、人文生活現況，另外為了回饋讀者下載或分享影片貼文，即可下載「魅力基隆活力餐」優惠券，歡迎民眾多多利用。

基隆市政府表示，魅力基隆春季號發行8千本放置市府、文化中心、旅遊服務中心、基隆火車站、公車總站、各區公所前可索取，此外透過訂閱魅力基隆FB粉絲專頁、主題網站、及Youtube頻道，即可不定期觀賞基隆相關活動影片。

(中時)