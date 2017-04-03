嘉義市博愛陸橋 6日起封閉5個月

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有42年歷史的嘉義市博愛陸橋，因出現結構性裂縫、橋墩鋼筋裸露腐蝕等現象，將自6日起封閉5個月進行橋梁補強工程及局部修繕作業。

公路總局第五區養護工程處表示，橫跨嘉義市區的台一線博愛陸橋，是聯結嘉義市博愛路、忠孝路、文化路等重要路口的陸橋，也是跨越縱貫鐵路的聯絡橋梁。

博愛陸橋於民國65年興建完成，民國104年由嘉義市代養橋梁移交公路總局管理養護，經公路總局多次勘查，發現這座有42年歷史的老舊橋梁有多處結構性裂縫、橋墩鋼筋裸露腐蝕等情形，已嚴重危及用路人安全。

為此，五區養護工程處將封閉陸橋5個月，自4月6日起至9月10日止進行結構改善、橋墩柱補強工程，屆時請用路人依標誌指示及現場交管人員指揮，行駛替代道路。1060403

(中央社)