漁工腹痛劇烈 海巡馳援就醫
23歲印尼籍漁工阿多，昨天中午在鼻頭角東北方約150浬處作業時，突然腹痛劇烈，痛到無法進食，由於船上沒有藥物，王姓船長緊急向海巡求援，經返港就醫後已無大礙。
基隆籍漁船「信和發16號」3月27日從八斗子漁港出海作業，船上除台籍王姓船長外，另有6名外籍漁工，海洋巡防總局接獲基隆漁業電台通報時，因「信」船距離鼻頭角東北方超過百浬，為爭取救援時效，由漁船與澳底海巡隊3561艇採對開方式。
海巡歷經4小時航行約30浬後，於昨天下午5時多，雙方在鼻頭角東北56浬處會合，順利將阿多接駁上艇返航送醫，所幸經治療後已無大恙。
澳底海巡隊表示，未來仍會持續致力執行緊急護送就醫及守護漁民海上作業安全，若漁民有緊急送醫需求，可撥打海巡署報案專線118，海巡署將儘速派員處理。1060403
(中央社)
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