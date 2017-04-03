墓仔埔也敢去 覆鼎金大翻轉

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覆鼎金公墓有1萬9000多門墳塚疊葬，高雄市政府努力大變身，擬以3年時間遷葬，要把墓仔埔變公園，並闢為串接金獅、澄清湖間的生態公園，預計今年底完成1期工程。

過去從國1往南行進入高雄市，沿線可見大片墓塚，大大降低視覺品質，也衝擊居住環境。

高雄市府去年起加速遷葬並規劃民國107年分期遷完，要將占地近7公頃的墓仔埔全部變身成森林公園，串連金獅湖和澄清湖，用步道、休憩空間取代重重疊疊的濫葬景觀，將翻轉覆鼎金環境品質、綠帶公園加持房市。

工務局養工處今天指出，縣市合併後，覆鼎金公墓區由邊陲地帶變成都心，近2萬門墓塚阻礙都市發展，於是市府辦理都市計畫用土地變更為公園用地，專款遷葬。

1期綠地開發工程今年初動工，預計10月底完工。

「雙湖公園」定調自然共生，生態、景觀為主軸，要扭轉數十年來外界對覆鼎金濫葬崗的刻板印象，將利用覆鼎金圳串接澄清與金獅湖，讓雙湖公園成為民眾生活休憩的空間。1060403

(中央社)