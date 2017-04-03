墓仔埔也敢去 覆鼎金大翻轉
覆鼎金公墓有1萬9000多門墳塚疊葬，高雄市政府努力大變身，擬以3年時間遷葬，要把墓仔埔變公園，並闢為串接金獅、澄清湖間的生態公園，預計今年底完成1期工程。
過去從國1往南行進入高雄市，沿線可見大片墓塚，大大降低視覺品質，也衝擊居住環境。
高雄市府去年起加速遷葬並規劃民國107年分期遷完，要將占地近7公頃的墓仔埔全部變身成森林公園，串連金獅湖和澄清湖，用步道、休憩空間取代重重疊疊的濫葬景觀，將翻轉覆鼎金環境品質、綠帶公園加持房市。
工務局養工處今天指出，縣市合併後，覆鼎金公墓區由邊陲地帶變成都心，近2萬門墓塚阻礙都市發展，於是市府辦理都市計畫用土地變更為公園用地，專款遷葬。
1期綠地開發工程今年初動工，預計10月底完工。
「雙湖公園」定調自然共生，生態、景觀為主軸，要扭轉數十年來外界對覆鼎金濫葬崗的刻板印象，將利用覆鼎金圳串接澄清與金獅湖，讓雙湖公園成為民眾生活休憩的空間。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。