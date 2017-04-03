嫉妒的男人曹政奭 5月首次舉辦粉絲會

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去年與孔曉振攜手主演韓劇「嫉妒的化身」，演技備受好評的南韓演員曹政奭，將於5月6至7日連續兩天，在首爾舉行出道以來首場粉絲見面會。

南韓「亞洲經濟」指出，此次粉絲見面會是曹政奭自2004年演出音樂劇「胡桃鉗」步入演藝圈後，首次舉行粉絲見面會。

為了回饋長久以來支持的粉絲，曹政奭親自參與「The Room」粉絲見面會，從企劃、製作，每個環節都親力親為。

曹政奭將在見面會上與粉絲敞開心扉，訴說自己演藝生活背後的故事，並為粉絲準備了大量驚喜。

在去年結束了電視劇「嫉妒的化身」後，曹政奭目前正在挑選下一部作品。1060403

(中央社)