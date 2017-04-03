澎將軍離島後送 海巡達陣

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澎湖將軍離島一名76歲許姓老翁，今天午後疑似腎衰竭，衛生室認需後送，澎湖海巡隊調派線上執勤巡防艇，在短短約1個半小時達陣，下午5時平安護送至馬公就醫。

澎湖海巡隊是在今天下午3時20分，接獲有第13巡防區通報指出，望安將軍衛生室一名76歲許姓老翁，疑因腎衰竭需後送至馬公作進一步治療。

澎湖海巡隊5053巡防艇正在海上執勤，接獲通報後直接馳赴救援，加上今天天氣好，海象平穩，在下午5時，約100分鐘內，平安將患者與隨行醫護及家屬護送至馬公，交由消防局轉送至三總澎湖分院救治。1060403

(中央社)