2017 MLB戰國風雲之6－國東馬林魚扮程咬金 殷仔角色關鍵

陳偉殷在馬林魚第2年的表現十分關鍵。(美聯社資料照)

國聯東區去年由國民、大都會雙雄相爭，今年仍是本區基調，關鍵則是馬林魚能否成為攪局的「第三勢力」。在強投費南德茲（Jose Fernandez）船難身亡後，馬林魚先發輪值成為最大疑問，殷仔在魚軍的第2年表現也更加重要。

薛爾瑟去年以20勝帶領國民殺入季後賽。(美聯社資料照)

一、華盛頓國民（上季95勝67敗，分區系列賽2比3負道奇）

儘管「怪力男」哈波（ Bryce Harper）各項數據比前年MVP球季退步，「特快車」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）繼續為傷所困，國民去年還是稱霸國東，畢竟有8人全壘打雙位數的打線實在可怕，輪值除了賽揚獎強投薛爾瑟（Max Scherzer）繳出20勝，羅阿克（Tanner Roark ）也投出生涯最佳的單季16勝。

國民本季一口氣走了去年22轟的捕手拉莫斯（Wilson Ramos）與24轟的游擊手艾斯皮諾沙（Danny Espinosa），補進金鶯的韋特斯（Matt Wieters）應能頂上捕手位置，游擊則期望去年73戰14轟的騰納（Trea Turner），能在生涯首個完整賽季扛起重任。

外野加入口碑不錯的伊頓（Adam Eaton），讓國民打線更加完整，先發輪值依然是該隊強項，牛棚卻是最大罩門。前終結者派波朋（Jonathan Papelbon）去年炸裂，從海盜交易來米蘭辛（Mark Melancon）表現稱職，本季卻投入巨人懷抱。如果尚凱利（Shawn Kelley）不能勝任，國民可能得在731大限前搶人了。

「雷神」辛德加扛起大都會開幕戰先發。(美聯社資料照)

二、紐約大都會（上季87勝75敗，外卡賽負巨人）

「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）、狄葛朗（Jacob deGrom）、「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）、惠勒（Zack Wheeler）、麥茲（Steven Matz），沒有球隊能像大都會擁有這麼多令人垂涎的年輕強投，問題是，他們都很會受傷。

大都會去年能拿到國聯外卡，還是靠老將柯隆（Bartolo Colon）拿下全隊最多的15勝。如今柯隆去了勇士，問題又回到大都會的年輕手臂能否保持健康，今年春訓至少五投都已到齊。

其實，只要辛德加、狄葛朗能夠穩定出賽各貢獻200局，大都會應該就能創下連3年打入季後賽的隊史新猷。如果哈維、惠勒擺脫春訓自責分率破5的陰霾，左投麥茲也能擺脫左肘不適，於季中歸隊後貢獻伸手，大都會還能走得更遠。

「怪力男」史坦頓是馬林魚最可怕的重炮打者。(資料照，美聯社)

三、邁阿密馬林魚（上季79勝82敗）

馬林魚去年打出近6季最佳成績，卻無法拿下14年來首張季後賽門票，殘忍的是，台灣左投陳偉殷的確是關鍵之一。他成為馬林魚隊史最高薪投手，還扛起開幕戰先發，卻繳出5勝、自責分率4.96的旅美最差成績。

其實，只要殷仔能貢獻10勝，馬林魚可能已經回到季後賽。然而他在魚軍的首季狀況實多，還進了傷兵名單，隨著王牌投手費南德茲意外身亡，殷仔今年責任更重，也是他表現的大好機會。

忍痛婉拒經典賽，讓殷仔比去年有了更完整的春訓出賽調整，儘管開季從第4號先發起步，壓力較輕也可能成為助力。老將沃奎茲（Edinson Volquez）未必能取代小費的影響力，但馬林魚擁有完美的外野陣容、強打捕手、快腿二壘手與堅強牛棚，只要殷仔投出身價，這會是支10月還有比賽的隊伍。

費城人右投維拉斯奎去年曾先發對戰陳偉殷。（美聯社）

四、費城費城人（上季71勝91敗）

從戰績上，費城人去年進步了8勝，但在重建的過程中，有很多重要指標卻不進反退。新秀強打法蘭柯（Maikel Franco）在生涯首個完整賽季敲出25轟，但打擊率、長打率都比前年退步。頂尖新秀諾拉（Aaron Nola）在大聯盟遭到震撼教育後手臂受傷，另一新秀維拉斯奎（Vince Velasquez）也在不可思議的開季8勝2敗好投後，掛出傷號提前關機。

費城人今年補進了經典賽國手奈申克（Pat Neshek），應能改善牛棚罩門，但要靠海利克生（Jeremy Hellickson）帶起問號多多的先發輪值，還是高難度考驗，也許明年才是屬於費城人的重生年。

老當益壯的柯隆今年改披勇士戰袍。（美聯社資料照）

五、亞特蘭大勇士（上季68勝93敗）

勇士今年搬到新家太陽信託球場，接著那支曾在15年間14度打入季後賽、包括連11季達陣的勁旅也要回來了嗎？也許期待一支去年不到70勝的隊伍進季後賽，有些不切實際，不過勇士補進前賽揚獎強投柯隆、狄奇（R.A. Dickey），與J.賈西亞（Jaime Garcia）、菲利普斯（Brandon Phillips）、S.羅瑞葛茲（Sean Rodriguez）等資深好手，的確展現要勵精圖治的氣勢。

勇士的未來握在佛瑞曼（Freddie Freeman）與前年選秀狀元史旺森（Dansby Swanson）手中，佛瑞曼去年揮出生涯新高的34轟，22歲的史旺森出賽38場，就繳出打擊率3成02、17打點佳績。

勇士今年要重返季後賽並不容易，不過搬家一開始最重要的工作，就是讓球迷感到興奮並創造期待。這一點，今年的勇士應該可以做得很好。（系列完）

(中時電子報)