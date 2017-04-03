新中橫公路 大客車管制指施

我要評比

新中橫公路（台21線）從草坪頭到塔塔加路段，兼顧行車安全及地方交通需求，局部開放甲類大客車通行。

公路總局第2區養護工程處表示，上午8時到11時，開放信義鄉往塔塔加方向，塔塔加至信義暫停開放。下午2時到4時，開放塔塔加往信義方向，信義往塔塔加方向暫停開放。

每日晚間5時30分到翌日清晨7時禁止通行，道路封閉。

此外，山區午後常有濃霧或下雨，能見度不佳，可能遇見突發路況，加上台21線沿線，目前有多處災修工程施工，為避免行駛過程增加不確定風險，請甲類大客車業者及用路人，事先規畫充裕行駛時間，務必於開放時段內通過管制站，以免造成不便。

(中時)