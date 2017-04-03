新中橫公路 大客車管制指施
新中橫公路（台21線）從草坪頭到塔塔加路段，兼顧行車安全及地方交通需求，局部開放甲類大客車通行。
公路總局第2區養護工程處表示，上午8時到11時，開放信義鄉往塔塔加方向，塔塔加至信義暫停開放。下午2時到4時，開放塔塔加往信義方向，信義往塔塔加方向暫停開放。
每日晚間5時30分到翌日清晨7時禁止通行，道路封閉。
此外，山區午後常有濃霧或下雨，能見度不佳，可能遇見突發路況，加上台21線沿線，目前有多處災修工程施工，為避免行駛過程增加不確定風險，請甲類大客車業者及用路人，事先規畫充裕行駛時間，務必於開放時段內通過管制站，以免造成不便。
(中時)
關鍵字：新中橫公路
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。