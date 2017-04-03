趙小僑「眼淚像雨水」嫁劉亮佐：我是全世界最幸福的女人！

趙小僑與劉亮佐在沖繩舉辦婚禮。（金紗夢婚禮提供）

趙小僑與劉亮佐在沖繩舉辦婚禮。（金紗夢婚禮提供）

趙小僑與劉亮佐在沖繩舉辦婚禮，兩家人都在場祝福。（金紗夢婚禮提供）

趙小僑與劉亮佐在沖繩舉辦婚禮。（金紗夢婚禮提供）

趙小僑與劉亮佐在沖繩舉辦婚禮。（金紗夢婚禮提供）

趙小僑與劉亮佐（阿斗）愛情長跑6年，終於在4月3日這天於沖繩的鑽石海洋教堂完成海島婚禮！這次賓客名單非常特別，是以劉亮佐兒子劉子銓及其朋友為主，伴郎伴娘也都是銓銓和他的同學們，共3男3女組成「小鮮肉和小鮮花」婚禮軍團。這次選擇沖繩結婚，也是因為這裡是銓銓最喜歡碧海、藍天、大自然，趙小僑想在小孩的見證下完成婚禮，可見她對孩子重視程度。

趙小僑表示，會選在沖繩主要是想完成兩家人一起旅行的心願，從以前就一直很想帶兩家人一起出國旅行，但平常大家的時間真的非常難湊齊，透過這次的婚禮終於可以完成這個夢想。她幸福地說：「其實今天的場合已經在我腦裡出現很多次，也彩排了很多次，原以為自己應該可以美美的讓大家拍照了，沒想到當爸爸牽著我的手在場外等時，我的眼淚就跟雨水一樣了，尤其當在台上兩人對望時，其實我已經看不清斗哥的樣子了，但我知道此時此刻，我是全世界最幸福的女人。」

雖然這次的婚禮主要是為了家人，但趙小僑承諾一定會在台灣補辦一場，因為踏入演藝圈15年，大家對於她的照顧她永遠記在心底，這些天來她也一直收到祝福和被催喜怗，等忙完沖繩婚禮，回台灣後一定會精心準備一場婚禮邀請大家一起參與。

新人也特別提到這次的婚禮要感謝的人非常多，尤其是婚顧公司其樂斯創意行銷，婚禮的所有一切幾乎都是由他們包辦，新郎和伴郎的禮服是由芊翔西服提供，而新娘伴娘的禮服則是金紗夢婚禮提供，這次可以來到沖繩結婚也是透過金紗夢婚禮的幫忙，才成圓夢。

(中時)