趙小僑「眼淚像雨水」嫁劉亮佐：我是全世界最幸福的女人！
趙小僑與劉亮佐（阿斗）愛情長跑6年，終於在4月3日這天於沖繩的鑽石海洋教堂完成海島婚禮！這次賓客名單非常特別，是以劉亮佐兒子劉子銓及其朋友為主，伴郎伴娘也都是銓銓和他的同學們，共3男3女組成「小鮮肉和小鮮花」婚禮軍團。這次選擇沖繩結婚，也是因為這裡是銓銓最喜歡碧海、藍天、大自然，趙小僑想在小孩的見證下完成婚禮，可見她對孩子重視程度。
趙小僑表示，會選在沖繩主要是想完成兩家人一起旅行的心願，從以前就一直很想帶兩家人一起出國旅行，但平常大家的時間真的非常難湊齊，透過這次的婚禮終於可以完成這個夢想。她幸福地說：「其實今天的場合已經在我腦裡出現很多次，也彩排了很多次，原以為自己應該可以美美的讓大家拍照了，沒想到當爸爸牽著我的手在場外等時，我的眼淚就跟雨水一樣了，尤其當在台上兩人對望時，其實我已經看不清斗哥的樣子了，但我知道此時此刻，我是全世界最幸福的女人。」
雖然這次的婚禮主要是為了家人，但趙小僑承諾一定會在台灣補辦一場，因為踏入演藝圈15年，大家對於她的照顧她永遠記在心底，這些天來她也一直收到祝福和被催喜怗，等忙完沖繩婚禮，回台灣後一定會精心準備一場婚禮邀請大家一起參與。
新人也特別提到這次的婚禮要感謝的人非常多，尤其是婚顧公司其樂斯創意行銷，婚禮的所有一切幾乎都是由他們包辦，新郎和伴郎的禮服是由芊翔西服提供，而新娘伴娘的禮服則是金紗夢婚禮提供，這次可以來到沖繩結婚也是透過金紗夢婚禮的幫忙，才成圓夢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。