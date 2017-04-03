男子砸汽修廠 警追捕開4槍逮捕

簡姓男子懷疑前妻男友教唆人打他，持刀械前往尋仇。（王揚傑翻攝）

有毒品、家暴前科的39歲簡姓男子，懷疑前妻的現任曾姓男友日前教唆他人毆打他，今（3）日下午3時許，簡男騎車前往新北市板橋廣權路曾男任職的汽車修理廠，持自備的鐵鎚、西瓜刀、滅火器、瓦斯桶及大鎖砸毀汽修廠玻璃。

板橋警分局信義派出所獲報，立即派遣線上警網前往，劉姓警員率先趕抵，簡男見警方到場，隨即騎上機車逃逸，追捕中，劉員嫌對空開3槍喝令簡男停車，追至土城中央路3段攔下簡男後，劉員喝令簡男趴下，簡男不從，劉員再對空開1槍，簡男才順從就逮，劉員隨即將他帶回偵辦，過程均無人員受傷。

簡男對自己一時衝動表示後悔，偵訊後，警方將以毀損、公共危險及妨害公務罪嫌移送偵辦。

(中時)