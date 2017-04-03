citysuper連假辦澳、日雙展 滿額抽機票

city'super澳洲和牛沙朗牛排100g原價520元、特價380元（上起順時針），澳洲安格斯沙朗火鍋肉片100g原價280元、特價200元，澳洲安格斯紐約客牛排100g原價280元、特價200元。（city’super提供）

city’super營運長劉朝雄（左起）與澳洲辦事處經濟暨政策處副處長吳國良（Marcus Wu）、新加坡航空台北機場經理何宏運（Daniel Ho）日前一起為「澳洲美食節」開展站台。（city’super提供）

citysuper即日起至20日有兩項主題展，辦過3次的澳洲美食節具高人氣，這次第4回在既有百項商品外，再增加250個品項，部分商品7折起，消費滿800元有機會抽新加坡航空台北-澳洲來回機票，看好可延續2 年前辦展，較平日多帶來近1成來客和5％業績。

以「美好的一天」為主軸，強打健康訴求的希臘式優格、燕麥脆穀片、塔斯馬尼亞蜂蜜，與知名的澳洲牛肉、橄欖油、葡萄酒、啤酒；期間舉辦澳洲牛肉廚藝示範與澳洲葡萄酒品酒會等體驗活動，可吸引有國外生活經驗的家庭客。

另，即日起至20日的「2017清酒遊Sake Tour」活動，在各店酒窖陳列上百支酒款；台茂店則有「清酒初體驗TaiMall特展」，聚集10家清酒藏、13個清酒品牌，包括出羽鶴和刈穗、天壽、出羽櫻、朝日山、久保田、八海山、梵、玉乃光、富長久、喜多屋、七田、天山等，期間當日於TaiMall特展citysuper酒區消費滿2000元有機會獲日本最新上市、首批限量來台的早春限定的新酒、價值3萬3000元的如久保田-繼-純米大吟釀720ml。

city’super從2014年起至今全台有7店，有7至8成進口商品，以健康、養生、有機類別最受歡迎，年年業績皆成長，city’super營運長劉朝雄表示多數主顧在意商品價值勝過價格，可見頂級價位仍有市場，雖較過去動輒兩位數成長少，第一季較去年仍成長5％。

目前一年會舉辦10多個主題展活動，日、韓主題較多，歐美主題約3、4個；在7店中，近700坪、平均客單800元的的復興店一年營收近10億元，號稱是全台超市店王，業績居次的是家庭客多、面積最大超過800坪的新竹店，第3是天母店。

＊飲酒過量，有害健康。

(中時)