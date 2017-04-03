台東市警察宿舍傳火警，無人傷亡

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台東市信義路285號警察宿舍傳火警，現場冒出濃煙。（莊哲權攝）

台東市信義路警察宿舍，今天下午4點40分許傳出火警，1層樓連棟建築冒出濃煙，並有零星火舌竄出，險遭殃及的鄰居阿嬤與外勞緊急逃出，神情焦急，直喊：「快燒到廚房了」。阿嬤說，根本不知道有火警，鄰居敲門才倉皇逃出。

消防局獲報後緊急前往灌救，所幸沒有人受困，現場有民眾表示，是雜草堵住排水孔，自己燃燒雜草時，不慎引發火災，燃燒面積約20平方公尺，火勢沒多久獲控制，無人傷亡。

(中時)