長腿翹屁股蛋全都露 超級女神疑將復出
韓國性感歌姬李孝利4年前嫁給音樂人李尚順，「美女與野獸」的組合讓外界驚訝不已，加上女神婚後隨夫搬到濟州島過著與世無爭的農村生活，近乎引退，更引發外界議論，婚變、退出歌壇傳聞不斷，即便日前有復出歌壇的消息傳出，但因遲遲未有動作，讓粉絲心生懷疑，然近日有組女神辣照流出，疑似為她的新專輯宣傳照，讓粉絲開心不已。
據《朝鮮日報》報導，今年37歲的李孝利，自2014年為韓劇《需要浪漫3》推出單曲後，幾乎從歌壇銷聲匿跡，直到去年傳出她與KIWI MEDIA集團負責人金亨錫接觸，確定正醞釀新專輯，但之後卻又失去音訊，讓人擔憂，直到最近流出這組沙龍照，據悉，這些照片出自創作女神出道作〈10 Minutes〉的作曲家金都賢的IG，傳他在前天上傳，之後又刪除。
畫面中，李孝利留著灰藍綠色中分長髮，一下慵懶躺床，一下隨興坐在鄉村風的椅子上，露出緊實屁股蛋與勻稱長腿，更有黑白色系比基尼泳裝照，完全看不出來是個快40歲的已婚女子，相傳她將在今年5月復出，然即將為李孝利譜寫復出主打歌的金都賢，卻否認在IG流出照片，表示沒po過何來刪照之說，再度讓外界滿頭問號。
(中時電子報)
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