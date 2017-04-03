蘆竹針織工廠火警 濃煙直竄天際

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桃園市蘆竹區一間工廠，今天下午4時許傳出火警，由於廠內疑似堆放大量易燃物品，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，所幸無人員傷亡，起火原因待調查。

桃園市消防局下午接獲報案，指稱蘆竹區長興路三段一間針織工廠傳出火警，立即派遣25輛消防車、46人馳援。

消防人員趕抵現場，發現火舌已不斷從鐵皮廠房的窗戶竄出，立即拉水線灌救，火勢約45分鐘即獲得控制，估計燃燒面積約100坪，消防人員進行殘火處理，所幸未造成人員受困、傷亡，詳細起火原因與財物損失仍待調查釐清。1060403

(中央社)