麻豆慶安宮集英社成立100年　邀民眾欣賞太平清歌

麻豆巷口角著名的慶安宮集英社成立已屆100年，9日將以「新瓶裝舊酒」的概念，在廟埕前舉辦太平清歌音樂會，邀民眾共襄盛舉。（萬于甄攝）

太平清歌屬南管音樂之一，今年麻豆慶安宮集英社屆逢100周年慶，9日將在廟埕演奏迎賓，讓民眾欣賞一曲曲優美的樂曲，一睹難得的藝陣文化。（萬于甄攝）

麻豆慶安宮集英社太平清歌，因曾參與麻豆地區著名的暗藝活動，頗具盛名，為延續太平清歌的傳統技藝，近年來慶安宮積極推廣，也培育傳承下一代。（萬于甄攝）

麻豆慶安宮集英社慶祝100周年，9日即將在廟埕前舉辦太平清歌音樂會，太平清歌屬南管音樂之一，又稱太平歌，樂曲相當優美，太平清歌該項文化資產因有逐漸式微的現象，集英社為延續此脈香火，近年來積極推廣，本周日邀集10個太平清歌社接力演出，民眾前來欣賞傳統藝陣。

太平清歌為台灣傳統音樂藝陣之一，屬於南管音樂的一種，俗稱太平歌、南管樂、歌陣等，麻豆慶安宮的集英社太平清歌陣自1917年成立，至今剛好滿100年，因曾參與麻豆「迎暗藝」民俗活動，在地方上頗具盛名。

不過，集英社太平清歌傳統藝陣在時代的洪流下，也曾面臨式微的情況，但在已故的薪傳獎大師陳學禮的指導下，重新恢復藝陣。今年適逢集英社100周年，慶安宮主委李培安表示，9日將邀請10個太平清歌社，在廟埕前接力演出，讓民眾欣賞傳統藝陣文化。

李培安也說，今年集英社100周年慶以「新瓶裝舊酒」的概念，用現代劇場呈現古禮，讓舞者與太平清歌的樂曲融合，使古樂更加有看頭，而每個參加的太平清歌社也會帶來優美的樂曲，能讓民眾更了解傳統藝陣之美。

此外，9日除10個太平清歌大會師外，也將舉辦《陳學禮藝師逝世十周年追思會》，邀請陳學禮親授的車鼓陣演出，向大師致意，並感謝陳學禮對集英社的貢獻，讓該社團有今日之規模。

(中時)