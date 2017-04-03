麻豆慶安宮集英社成立100年 邀民眾欣賞太平清歌
麻豆慶安宮集英社慶祝100周年，9日即將在廟埕前舉辦太平清歌音樂會，太平清歌屬南管音樂之一，又稱太平歌，樂曲相當優美，太平清歌該項文化資產因有逐漸式微的現象，集英社為延續此脈香火，近年來積極推廣，本周日邀集10個太平清歌社接力演出，民眾前來欣賞傳統藝陣。
太平清歌為台灣傳統音樂藝陣之一，屬於南管音樂的一種，俗稱太平歌、南管樂、歌陣等，麻豆慶安宮的集英社太平清歌陣自1917年成立，至今剛好滿100年，因曾參與麻豆「迎暗藝」民俗活動，在地方上頗具盛名。
不過，集英社太平清歌傳統藝陣在時代的洪流下，也曾面臨式微的情況，但在已故的薪傳獎大師陳學禮的指導下，重新恢復藝陣。今年適逢集英社100周年，慶安宮主委李培安表示，9日將邀請10個太平清歌社，在廟埕前接力演出，讓民眾欣賞傳統藝陣文化。
李培安也說，今年集英社100周年慶以「新瓶裝舊酒」的概念，用現代劇場呈現古禮，讓舞者與太平清歌的樂曲融合，使古樂更加有看頭，而每個參加的太平清歌社也會帶來優美的樂曲，能讓民眾更了解傳統藝陣之美。
此外，9日除10個太平清歌大會師外，也將舉辦《陳學禮藝師逝世十周年追思會》，邀請陳學禮親授的車鼓陣演出，向大師致意，並感謝陳學禮對集英社的貢獻，讓該社團有今日之規模。
(中時)
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