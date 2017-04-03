國道1號中部路段出現北返車潮

國道1號中部路段今天就已出現北返車潮。鐘武達攝。

清明節連假明天才結束，國道1號高速公路中部路段今天上午起北返車流就陸續增加，國道三隊勤務指揮中心指出 ，尤其西螺到彰化埔鹽、台中系統到中港交流道最塞，車速都只在每小時40至60公里左右，呼籲用路人隨時保持行車距離，確保平安。

國道三隊表示，清明節4天連假雖然明天才結束，不過，中部地區不少民眾提早上路北返，今天上午8點起，國道1號中部路段北向車道就陸續湧現車潮，尤其下午3點以後，車流增加，車速也減緩。

目前國道1號中部路段從西螺休息區到彰化埔鹽系統交流道以及台中系統交流道到中港交流道，是車流最多的路段，時速都在60公里以下，部分甚至出現走走停停的現象。另外，台中后里到豐原、中清交流道路段的南向車道，也在下午有大量車潮湧現。

國道三隊表示，為了避免清明節收假高速公路嚴壅塞，台76線東西向快速道路匯入國道1號的北上匝道今天到明天都封閉，提醒用路人及早改道。

(中時)