弱視婦險落河，年輕女警急攔救回一命

胡婦（右）視力衰弱，走錯方向差點掉進大圳，幸經身手矯健的女警攔住解除危機。（盧金足翻攝）

台中一名胡姓婦人多年來為病痛所苦，還造成視力衰弱，遇洗腎日天一亮就搭車去醫院，但日前出門時卻不慎搞錯方向，一直往大圳方向前進，只差幾步恐將跌落河中，幸好女警經過，立即跳下巡邏車，一個箭步衝上前拉住婦人，千鈞一髮之際救回一命。

警察局第6分局協和派出所員警，日前巡邏經西屯區福強街時，眼尖的女警吳昭勳突然瞥見大圳旁有個黑影閃過，雖從事警職才1年多，敏銳的直覺有異，立即告知駕車的員警陳照園折返查看。

只見1名年約50歲的胡婦，拄著輔助拐杖竟然朝大圳方向前進，身手矯健的女警馬上拉住婦人，並大聲示警，將婦人從圍堤拉回來。

警方表示，胡婦常在清晨4時至5時許搭車去醫院洗腎，但那天卻走錯相反方向，沒有察覺，再往前走幾步就有跌進大圳的危險，幸好員警及時發現，否則後果恐不堪設想，婦人被拉住暫停腳步，自己也嚇出一身冷汗，頻向員警握手道謝。

(中時)