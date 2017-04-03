3歲無臂童樂觀不哭 甜喊志願當老師

印尼東亞齊1名3歲男童哈卡爾生下來就沒有雙臂。不過，他樂觀不愛哭，能夠自己吃、喝東西，還甜笑喊著想要上小學，未來想要當老師。

印尼「羅盤報」（Kompas）今天報導，出生在東亞齊（Aceh Timur）的哈卡爾（Muhammad Haikal）是31歲的英達拉（Indra Purnama）和27歲的努爾（Nur Aida）第一個小孩。他在母親胎中就有先天缺陷，導致他一出生就沒有雙臂。

當地社福官員昨天前往哈卡爾訪視，儘管先天有肢體缺陷，但3歲多的哈卡爾跟一般小朋友一樣，對凡事充滿好奇又熱愛生活。

哈卡爾還甜滋滋笑著，童言童語向訪視人員表示，「我的名字是哈卡爾。我想去小學。我的志願是當軍人或老師」。

哈卡爾口齒伶俐，相當聰明，他能清楚地從一數到十，每天睡覺前也會記得要禱告。

報導指出，雖然身體有缺陷，不過，哈卡爾已經相當獨立了，他能夠吃東西、喝東西，還能夠用腳幫忙自己洗澡。他現在也在學著用左腳腳趾夾著筆練習寫字。

他的媽媽說，哈卡爾在穿衣服的時候需要旁人協助，不過，他仍持續學著照顧自己，他從2歲起就展現多種天分。

哈卡爾的父親說，等到哈卡爾4歲時，打算送他去當地的幼稚園上課，以後繼續讀小學，希望他的身體狀況不會讓他的表現比同儕遜色。

即使天生無雙臂，哈卡爾的雙親還是以他為榮，希望他長大做個對國家有用的人。1060403

(中央社)