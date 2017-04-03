台灣越來越好玩 總統號召標籤外國朋友

總統蔡英文說，今年1月新南向18國來台觀光人次，是過去4年同月成長幅度最高，台灣越來越好玩，歡迎更多國際友人來台灣玩；她呼籲大家「標籤你的外國朋友，來台灣找你玩」。

蔡總統今天透過臉書（facebook）分享交通部觀光局多支向菲律賓行銷台灣旅遊的影片。

她說，許多國人利用這幾天連假，到台灣各地旅遊景點踏青觀光。觀光是台灣最重視的產業之一，這1年多來台灣的觀光產業樣態也逐漸不一樣，大家會發現在西門町的量販店，出現了很多韓國遊客來採購牙膏和奶茶；在捷運上也看到許多的穆斯林旅客按圖索驥找尋穆斯林餐廳。

蔡總統說，許多旅遊景點比以往出現更多的東南亞旅客拿著自拍棒在拍照；更有許多的港澳背包客穿梭在巷弄間，尋找文青打卡點。

蔡總統指出，「提供更多豐富多元的旅遊樣態，是讓世界走進台灣最好的方法」。現在有許多年輕的國外旅客是透過Instagram的熱門打卡點找尋感興趣的景點與美食餐廳。以台灣的數位實力，一定更能滿足社群時代的旅遊生活。

她提到，台灣也致力提昇旅遊服務品質，更多語系的導遊人才，可以服務來自更多國家的旅客，「尤其我們的新南向政策，配合東南亞國家免簽證的推動，未來會有更多來自東南亞的旅客來台觀光」，很多來自東南亞的新住民，因為有語言上的優勢，也有更多機會投入導遊、服務業的發展。

蔡總統說，去年，來台旅客創下歷史新高的1069萬人次，其中東南亞旅客大幅成長。今年1月，新南向18國來台的觀光人次，也是過去4年同月成長幅度最高。「台灣越來越好玩，我們歡迎更多國際友人來台灣玩」。

蔡總統還呼籲大家，「標籤你的外國朋友，來台灣找你玩」。1060403

(中央社)