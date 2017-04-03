首度嚐台灣食物的老外 給了A++

美國網路媒體BUZZFEED日前拍攝短片，找來從沒吃過台灣食物的老外品嚐黑松沙士、牛肉麵及蔥油餅等多項台灣小吃，老外們試吃後不僅給予極高的評價，還要大家趕快去品嚐。

網站BUZZFEED日前拍攝一系列短片，讓老外們品嚐他們從未吃過的各國料理，包含埃及、匈牙利等。這次影片以台灣小吃為主，特別準備了黑松沙士、蔥油餅、大蒜香腸、牛肉麵以及滷肉飯要讓從沒吃過台灣食物的老外來品嚐。

老外們首先嘗試台灣特有的黑松沙士，他們大多認為沙士帶有「泡泡糖」的味道，沙士味道甚至升起他們加入冰淇淋一同享用的慾望；試吃香腸的時候，老外也喜歡香腸甜甜的口味，甚至認為大蒜配香腸非常美味。

此外，再試吃牛肉麵時，老外也不斷稱讚牛肉麵的香氣，試吃後也都認為牛肉麵相當好吃；滷肉飯部分，老外也為滷肉飯入口即化的口感所折服。

影片最後讓老外們總結對於台灣食物的評語，老外們認為台灣食物相當美味，甚至給出A++的高分，也呼籲要大家趕快去品嚐台灣小吃，不然就是趕快找一個會做台灣小吃的朋友。1060403

(中央社)