慣竊交保後再偷豪宅 得手上百萬

陳姓慣竊穿著夾腳拖四處挑選豪宅行竊，得手數百萬贓物。(江詩筑翻攝)

苗栗縣49歲夾腳拖大盜陳錦福3月底才因連續涉及6件竊案被逮，移送當天卻被法院以5000元交保，陳2日凌晨2點多再度下手行竊，侵入苗栗市楊姓建商住處，偷走數萬元多國外幣、限量版勞力士手表，得手金額超過百萬，苗栗警方2日傍晚就在超商逮到陳男，依竊盜罪嫌送辦。

陳姓慣竊無業，又有吸毒惡習，光是今年初在苗栗市、公館等地犯下多起竊案，他經常穿著夾腳拖四處騎機車搜尋目標豪宅，只要發現門窗未鎖上就伺機下手，上月底才被南苗所員警查到吸食毒品且涉及竊案被逮。

鑑識人員由該案犯罪時間、目標選擇、侵入方式等犯罪手法與日前查獲的陳姓慣竊極為相似，被害人家中監視器拍到竊嫌行竊畫面，穿著拖鞋、深色長褲的特徵，研判陳男犯案可能性高。偵查隊鑑識人員進一步擴大調閱路口監視畫面，發現於案發前約5分鐘，陳男的機車往被害人住宅方向騎去，進而鎖定陳男。

苗栗警方發現陳男機車停在超商外，於現場埋伏守候，隨後並在陳身上及機車內發現贓物，陳嫌一開始不願承認，直到被害人到場指證確實是被竊的贓物，陳才鬆口坦承犯案，訊後依竊盜罪移送。

(中時)