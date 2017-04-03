無照駕駛連撞3車肇逃滅證 婦人被逮

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泰安鄉38歲張姓女子有公共危險罪前科，2日傍晚駕車行經大湖市區時，擦撞機車再連撞3台轎車，隨即肇事逃逸開往公館躲藏，還購買冷烤漆打算滅證，大湖警方調閱監視器追查張女動線，當晚8時許會同苗栗警方共同攔截圍捕，酒測值為0，但因肇逃依公共危險罪嫌移送苗栗地檢。

(中時)