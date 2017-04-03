日勝生子公司出包 下水道工程2工人遭活埋

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日勝生子公司「日鼎水務」承包桃園北區汙水下水道工程有1工人遭土石掩埋，警消救出時已失去生命跡象。(蔡依珍翻攝)

日勝生子公司「日鼎水務」承包桃園北區汙水下水道工程有1工人遭土石掩埋，警消救出時已失去生命跡象。(蔡依珍翻攝)

日勝生子公司「日鼎水務」承包桃園北區汙水下水道工程有1工人遭土石掩埋，警消救出時已失去身命跡象。(蔡依珍翻攝)

日勝生子公司「日鼎水務」承包桃園北區汙水下水道工程，3日下午4點在蘆竹仁愛路一段施工時，驚傳土石鬆落，2名工人逃生不及遭掩埋，轄區大竹消防分隊獲報派出多名警消和搜救犬到場，救出2男，1人輕傷無礙，但56歲劉姓工人救出後已失去生命跡象，緊急送往敏盛醫院急救。

據了解，施工範圍從六福路、仁愛路、油管路和中山路，施工時間從3月3日預計到本月19日結束，日鼎因施工品質差，屢屢發生路基掏空、甚至傷人等意外，如今施工再度出包，警方已通知北區勞檢所了解施工過程有無疏失。

(中時)