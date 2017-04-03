清明掃墓野火不斷 澎軍警消合力搶救

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清明掃墓，澎湖全島火警頻傳，短短連假3天中累計共發生近30起，澎湖消防局打火兄弟疲於奔命的救火，所幸野火都未釀成重大災情。

澎湖地區今天再傳有5起疑因掃墓引發的火警，其中以澎湖204縣道與19號交叉路段最嚴重，包括消防局和空軍馬公基地等單位共出動了10車前往灌救，火勢足足燒了2個小時才獲控制，燒毀雜草面積達1萬平方公尺。

澎湖消防局統計，清明連假自1日開始，短短3天，澎湖就傳出有近30起的火警，所幸在消防與友軍等單位聯合灌救下，未釀成重大災情。

澎湖縣長陳光復對於今年清明連假掃墓，火災頻傳，也表示關切，指示民政處加強宣導，鼓勵民眾撿骨進塔，警消單位也應就可能觸犯公共危險罪嫌部分進行查辦，以確保公眾安全。1060403

(中央社)