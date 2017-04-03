莫雷諾贏厄瓜多大選 挫南美洲右轉趨勢
南美洲國家厄瓜多總統大選結果2日出爐，左派政府候選人莫雷諾宣稱贏得勝選，讓南美洲政局向右轉的趨勢受挫。
不過保守右派挑戰此結果，要求重新驗票，右派支持者也群起上街抗議。
路透社報導，莫雷諾（Lenin Moreno）贏得大選，讓爆料網站維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）心頭大石落下，因為保守派候選人拉梭（Guillermo Lasso）曾揚言，如果他勝選，將把託庇的亞桑傑請出倫敦厄瓜多大使館。
莫雷諾勝出，也形同是對掙扎求存的南美洲左翼運動一記強心針。由於商業榮景不再、經濟遲滯不振，加上貪腐醜聞橫流，右翼政黨近來在南美洲氣勢如虹，紛紛上台當政，像阿根廷、巴西和秘魯都呈現這種政情。
南美洲左派領袖基於此，危機四伏的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、玻利維亞總統莫拉來斯（Evo Morales）等，全都向莫雷諾的勝選表達恭賀之意。
拉梭曾誓言要聲討、究責四面楚歌的莫雷諾，政敵紛紛指責莫雷諾把委內瑞拉帶向專政獨裁。
委國選舉委員會說，根據已開出的逾96%選票，莫雷諾贏得51.1%的選票，壓過拉梭獲得的48.9%選票。1060403
(中央社)
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