墾丁往返車流順 北上尖峰在晚上10點後
今春吶最後1天，上午10時過後，墾丁與台東北返車輛逐漸湧現，台1線441（中山路）至435公里（五叉路口）於下午3時開始實施調撥車道，調撥南下內車道供北上車輛行駛。
交通隊以台26線9K為墾丁往返基準，今日凌晨12時至下午5時，南下車流共1萬147輛，持續還有民眾南下墾丁，下午5時的天鵝湖飯店前，仍有小塞車狀況，北上車次則9622輛，預計北返尖峰落在晚間10到11時，預計12時車流會恢復正常，目前未有塞車現象。
台1線五叉路口，則因考量天候因素及車輛使用情形，開始移除調撥車道交通錐，預計晚間6時會恢復南北雙向雙線通車。
(中時)
關鍵字：墾丁
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