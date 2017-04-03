想祭祖不想被押 法院裁林錫山延押2月

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涉犯貪污案、遭羈押禁見的前立法院秘書長林錫山，因羈押期屆滿，法院近日開庭決定是否要延押；林錫山向法官表達希望能回家祭祖，未被採納，法院裁定自4月2日起延長羈押2月。

同時，林錫山希望法院不要解除禁止接見的處分，但法官考量本案已辯論終結，因此解除林錫山的禁止接見、通信處分。

檢調發現，林錫山主導辦理的多起電腦軟硬體設備招標案，涉嫌從中索取回扣，收受賄賂新台幣3950萬元後洩漏底價，讓網遠科技公司取得採購標案，去年5月被台北地檢署起訴。

案件移審到台北地方法院，法官認為林錫山犯罪嫌疑重大，有羈押的必要性，因此裁定林羈押禁見；歷經多次開庭審理，林錫山的羈押期間於4月1日屆滿，法官已開庭決定繼續羈押林錫山。

裁定書指出，林錫山在法院接押、準備程序、審理時訊問後，坦承有收受賄賂、洩漏國防以外秘密的事實，但否認起訴書中所載，有收取回扣、違背職務收取賄賂、洗錢等犯行。

法官審酌後認為，就起訴書所載的犯罪事實，林錫山可能面臨刑之宣告及執行極重，其逃匿規避審理程序進行及刑罰執行的可能性甚高。

此外，林錫山曾任3屆立法委員，他也自承常保有5000萬至7000萬元現金於身旁，考量其長年所積累的人脈、政商關係及資力，有潛逃出境或長期居留國外的可能，有逃亡之虞。

林錫山則向法官求情，希望能在清明節返家祭拜岳父、父親，讓他善盡人夫、人父、人子的義務，盼能解除羈押。

法官認為，林錫山有逃亡之虞，且其所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪等情況，裁定自4月2日起延長羈押2個月。

至於禁止接見、通信部分，林錫山向法官表示，如果解除禁見，母親會來探望他，「我無法接受」，因此希望法官不要解除禁見處分。

法官表示，可以體會林錫山的壓力與痛苦，但本案已辯論終結，相關證人及共同被告也已詰問完畢，自無予以禁止接見、通信的必要性，應予以解除。1060403

(中央社)