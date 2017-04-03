美女老師送全校學生單車 一個都不能少

為人師表獎勵表現好的學生理所當然，美國一間小學的美女老師，因學生普遍家境困難，老師積極設法募款，目的就是要讓全校學生通通擁有單車，愛心善舉感動不少人。

就讀北查爾斯頓郡（North Charleston）學區的Pepperhill小學學生，普遍家境困難，執教4年級的美女老師布倫奎斯特（Katie Blomquist）總是想著，如何能給學校的孩子們，感受到關懷與希望。

去年某日，有個男學童對她說，期盼生日禮物是單車，可是他的父母負擔不起，布倫奎斯特也是心有餘而力不足，這時她才深深體會，原來很多家境無虞的子弟認為理所當然的事情，對很多孩子而言，卻是奢望。

於是布倫奎斯特起心動念，要替學校裡的每個學生張羅單車，就算已經有單車騎的學生也包括在內，因為人美心更美的老師說，「我不要漏掉任何一個人」。

她原先的募款計畫和目標是6萬5000美元，如此全校650個學生的單車與騎單車應配備的頭盔都有著落，最後募款結果超乎預期，募得款項高達8萬2000美元。

雖然全校學生通通有單車的計畫，比預定時間超出4個月才完成，不過看學生們騎著Future字樣的單車而嘴角上揚、開心又滿足的模樣，布倫奎斯特說，雖然常常忙到半夜，但一切都值得了。1060403

(中央社)