高鐵是否漲價 交部：不期待調漲
高鐵費率達漲價標準。交通部次長王國材今天表示，交通部會以大股東身分，在台灣高鐵董事會表達不期待的看法。
交通部日前公告高鐵基本費率從每公里新台幣4.009元調高為4.134元。
台灣高鐵表示，會依合約機制，考量公司營業成本、市場競爭力、旅客需求等進行整體評估，並提報董事會決定，還未確定是否要漲價。
王國材說，雖然依據BOT合約，高鐵公司可依據新的基本費率調整票價，但是高鐵公司董事會仍需審慎評估，除考量經營成本外，也需要考慮2015年12月高鐵因財改才降價，民眾不期待調漲票價。
王國材表示，交通部會以大股東身分在台灣高鐵董事會表達看法。
政府為協助台灣高鐵度過破產危機，2015年股東臨時會通過財改案，經由減資、增資、收回特別股等方式，將政府持股由20%增至40%，五大原始股東持股則稀釋為17%，政府變成台灣高鐵最大股東。1060403
(中央社)
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