港學者籲港幣與一籃子貨幣掛鉤
香港著名經濟學者何濼生在超訊月刊撰文，指港幣跟美元掛鉤的聯繫匯率制度不利香港發揮優勢，應與一籃子貨幣掛鉤。
最新一期超訊月刊刊登了對珠海書院商學院院長、前港府中央政策組兼職顧問何濼生的專訪，他在訪問中作了以上表示。
何濼生在訪問中談及香港各種經濟問題。
他說，隨著上海等中國大陸一線城市的發展，長期扮演著「中間人」角色的香港，其國際金融中心地位漸漸受到威脅，「上海超越香港論」不再新鮮。
何濼生並說，從比較優勢的角度來看，任何一個地方都有一些產品、服務是能夠有市場的，沒有一個地方的產品是沒市場的，只是價錢問題。
他就此提出，香港要發揮作用的話，聯繫匯率可能要改動。
他說，「因為我們老是要跟美元掛鉤，這個我是覺得有很大的問題。因為它沒有這個自己再重新定位這個Mechanism（機制）。因為要發揮comparative advantage（比較優勢）的話呢，匯價要懂得變化。要是用一個人為的手法把它定下來呢，這個比較優勢就很難發揮出來。」
他指出，香港因為跟美元掛鉤，難免受到一些影響。比如說，在亞洲金融風暴以後，香港經濟的衰退程度比很多亞洲國家更厲害，比如較新加坡嚴重。
他說，這完全沒有道理，新加坡處於亞洲金融風暴的「地震中央」，靠近印尼、泰國這些國家，但香港經濟的衰退程度竟然比新加坡更深。
據分析，一個原因就是港幣和美元掛鉤，其他貨幣可以貶值，港幣沒貶，影響很大。
所以，他認為港幣應該與一籃子貨幣掛鉤，這比較穩當；人民幣也應該跟一籃子貨幣掛鉤，把匯率定在一個比較合理的水準。1060403
(中央社)
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