工人遭土石掩埋 命危送醫

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桃園市蘆竹區下午發生一起工安意外，1名男性工人不慎遭土石掩埋，警消獲報趕往救援，男子被救出時已無生命跡象，緊急送往敏盛醫院救治。

桃園市消防局今天下午4時許接獲報案，指稱蘆竹區仁愛路一段的工程現場，有工人遭土石掩埋，旋即派員前往協助。

警消出動10車、消防人員18名、義消2名、搜救犬1隻到場救援，發現遭埋在土堆下的男子有多處外傷、失去生命跡象，警消協助將脫困後，給予急救處置，送往敏盛醫院急救，意外發生原因待調查。1060403

(中央社)