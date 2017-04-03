喜迎潑水節 台北喜來登推出期間限定泰美味!

台北喜來登SUKHOTHAI期間限定【漫旅･泰藝】(業者提供)

脆炸果香石斑魚(100元／兩＋10％)(業者提供)

清邁咖哩麵(620元＋10％)(業者提供)

香料炸豬頸肉(560元＋10％)(業者提供)

榴槤冰淇淋(380元＋10％)(業者提供)

泰國菜在台灣相當受到歡迎，由泰籍主廚料理的泰菜更是許多飯店的重點美食饗宴。為了喜迎重要性相當於新年的泰國潑水節，台北喜來登SUKHOTHAI泰籍主廚許雪莉(阿桐師)Ms. Rapeeporn Sillapkit，特地於4月5日至5月2日期間，推出期間限定的【漫旅･泰藝】泰味新食尚饗宴。

結合皇室歷史、庶民文化和東南亞各族飲食精髓的泰國，獨特多元的料理方式、繽紛豐富的天然香料及特有的醬汁文化，造就了個性鮮明的泰式料理，本次【漫旅･泰藝】新款菜餚包括：脆炸果香石斑魚、清蒸檸檬透抽、香茅雞翅、馬沙曼咖哩牛、香料炸豬頸肉、清邁咖哩麵、榴槤冰淇淋與蛋絲綠豆仁。道道都是道地泰美味。

活動期間消費單筆達6,000元以上，即可獲得evian x Christian Lacroix 2017限量紀念瓶，數量有限，贈完為止。此外，用餐憑發票即贈抽獎券乙張，有機會獲得evian x Christian Lacroix 2017特別版紀念瓶天然礦泉水乙組(500ml/6入)，春夏時節，以五感享受泰味新食尚饗宴。

(中時)