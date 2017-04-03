布魯斯扛獅主場首戰 富邦推力猛拚止敗
帶著上周3連勝的氣勢，統一獅本周「回家」比賽，4日晚間5點05分在台南球場進行主場開幕戰，對手為近期陷入「內鬨」風波苦吞5連敗的富邦悍將，兩隊都排出洋投迎戰，由獅隊布魯斯交手富邦力猛。
獅隊主場開幕戰4日壓軸登場，將由去年中職三振王的布魯斯掛帥，布魯斯本季本季已對Lamigo桃猿先發1場，主投4.2局用了81球，失3分，吞敗投。去年布魯斯對義大（富邦前身）先發8場，拿下3勝4敗，自責分率5.82，其中曾在7月7日演出9局3安失1分完投勝。
富邦開幕戰起拿下2連勝，但上周5戰一勝難求，其中4場都是輸1分，期間還出現「內鬨」事件，造成球隊士氣大傷，幾名牛棚大將受傷也是連敗一大關鍵。
明天富邦作客台南，推出力猛先發拚止敗，力猛本季首場先發面對中信兄弟，主投4.2局失3分吞敗，去年球季對獅隊先發10場，拿下5勝2敗，自責分率4.88。
(中時電子報)
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