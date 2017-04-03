埔里媽祖文化節盛大遶境 地方矚目

▲埔里天后宮供奉的媽祖神像，15日將舉行「媽祖文化節」千人行腳及鑽轎腳祈褔活動。（楊樹煌攝）

▲埔里恒吉宮媽祖供奉清道光年間，由廈門陳瑞芬自湄州天后宮恭迎來埔里的「湄洲大媽」神像。（楊樹煌攝）

▲埔里恒吉宮供奉的「湄洲大媽」神像北面刻有「舊祖宮分爐 恒吉宮天上聖母」，被指為來台大媽只有此尊。（楊樹煌翻攝）

全省各地掀起「3月瘋媽祖」熱潮，埔里雖是山城，但亦有香火鼎盛，神跡顯赫，且來自褔建湄洲天后宮渡海來台的「大媽神像」在埔里恒吉宮，另有埔里天后宮也都供奉媽祖神像，庇祐山城居民；兩座媽祖廟都擇定15日舉行盛大的遶境活動，成為地方備受矚目盛事。

埔里恒吉宮媽祖廟「湄洲大媽」神像，是清道光年間，由廈門總理陳瑞芬向湄州天后宮恭請渡海來台；多年前因埔里恒吉宮認為，各地的媽祖廟均是湄洲二媽、三媽、四媽、五媽分靈，只有他們是沿自湄洲大媽；為此還曾在全省各地媽祖廟引發「誰才是真正來自湄洲舊祖宮分爐的正統媽祖」的極大爭執風波。

相傳在清光緒年間農曆9月發生旱災，埔里山神媽祖出巡時，經由媽祖牽引至東螺源頭，發現豐沛山泉，因而每年的農曆9月都會長達1個月的迎媽祖祈福盛會，稱之為「大埔城九月戲」，與一般台灣習俗的「3月瘋媽祖」不同，相當具有特色。

後來政府為避免舖張浪費，於是將長達1個月的出巡遶境活動革除，使得當年9月熱鬧的景況已不再出現；今年恒吉宮則將在農歷3月19日媽祖生舉行1天的盛大遶境遊行。

埔里天后宮也擇定4/15〈農曆3／19〉舉行「媽祖文化節」，展開千人行腳、祈褔萬人的盛大遶境及開永民眾「鑽轎腳」祈褔活動，並舉辦媽祖文化講座，讓鄉親了解埔里的媽祖文化，同時為響應環保，徒步遶境過程將不燒金紙、不燃放鞭炮與煙火，以免影響空氣品質。

(中時)