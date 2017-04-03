下營鴨再爆H5N2禽流感 撲殺5287隻
清明連假禽流感不休假，台南下營區一處養鴨場3日被驗出H5N2亞型高病原性禽流感，動保處人員趕緊前往撲殺5287隻鴨，該場已是台南今年第13場撲殺場次，為確保環境中禽流感病原不會死灰復燃，防疫人員不敢大意，針對案例場周邊區域進行全面性噴霧消毒。
台南配合中央政策，在鴨隻上市屠宰前會進行檢測作業，上個月27日下營一處養鴨業者申請鴨隻上市採樣，經農委會家衛所檢驗，2日確診為H5N2亞型高病原性禽流感後，動保處人員3日趕緊前往養鴨場撲殺5287隻鴨。
動保處表示，該場鴨隻外觀皆無典型的禽流感病症，也無異常大量死亡的情形，但在上市前採樣，卻檢驗出帶有禽流感病原的鴨隻，及時攔阻帶有病毒的鴨隻流入市面。目前已採樣送驗57場，有53場檢驗合格，3場檢出高病原性禽流感，另有1場尚在檢驗中。
動保處指出，感染禽流感的禽隻並非都會發病，為排除潛在案例，呼籲養鴨業者配合執行鴨隻上市屠宰前監測，也要落實生物防疫SOP，鴨隻檢測禽流感呈陰性後，才可上市屠宰。
(中時)
關鍵字：禽流感
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