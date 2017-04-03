河北將設特別經濟區 激勵港股上揚

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香港股市今天收紅，基礎建設相關類股漲勢最強，主因傳出北京計畫在汙染嚴重的河北省設立特別經濟區，但投資人仍觀望中國國家主席習近平和美國總統川普本周稍後的會談。

大陸股市今天逢國定假日休市。陸港股市明天都將休市，後天恢復交易。

香港股市恆生指數在3月30和31日連跌兩天後，今天上漲0.62%，或149.89點，收在24261.48點；國企股指數上揚0.4%，收在10314.52點。

中國大陸建材業者北京金隅公司股價一度狂飆46%，創下2015年5月以來新高，表現傲視香港股市所有股票。

中國政府1日宣布，將在河北省設立特別經濟區，以促進與鄰近大城北京與天津的整合。1060403

(中央社)