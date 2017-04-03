屢次隨機傷人 柯女竟無身心障礙手冊

隨機傷人案件在台灣總造成社會恐慌，台南市2日傍晚再發生柯姓女子持利剪在百貨公司割頸案，累犯的柯女幾乎遭家人棄管，陳姓丈夫帶著女兒離家，她因從未就醫，無精神障礙鑑定，增加警方強制送醫難度，台南市衛生局這回要將她的就診紀錄送交鑑定後列管。

38歲的柯女與丈夫結婚11年，生下11歲女兒，5年前起開始情緒不穩，惹出不少社會問題，陳男為了她疲於奔命，只好帶著女兒離家，與妻子分居，在外做麵攤小生意謀生。

柯女2日晚間的攻擊行為已是今年第二度犯案，警方發現她多年來沒有精神就醫紀錄，竟無身心障礙手冊，一整晚連繫不到家人，警方3日白天直接到陳男家中告知此事，陳男才無奈的說，已經不知道要怎麼處理老婆的事情。

台南市衛生局心理健康科根據精神衛生法解釋，民眾有傷人或自傷的行為，警方可先行約束，通知公衛護理師到場認定，送往醫院做精神鑑定。日後衛生局就依照就醫紀錄列管。

衛生局表示，通常家屬多不願照顧身心障礙個案，造成社會問題後才不得不出面處理。柯女的精神疾病若鑑定通過，可向社會局申請身心障礙手冊與身障補助津貼，家屬可藉由這筆經費，將家人安置在專業的精神看護機構。衛生局列管後會請專人定期追蹤，降低隨機傷人的發生機會。

(中時)