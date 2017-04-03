屢次隨機傷人 柯女竟無身心障礙手冊
隨機傷人案件在台灣總造成社會恐慌，台南市2日傍晚再發生柯姓女子持利剪在百貨公司割頸案，累犯的柯女幾乎遭家人棄管，陳姓丈夫帶著女兒離家，她因從未就醫，無精神障礙鑑定，增加警方強制送醫難度，台南市衛生局這回要將她的就診紀錄送交鑑定後列管。
38歲的柯女與丈夫結婚11年，生下11歲女兒，5年前起開始情緒不穩，惹出不少社會問題，陳男為了她疲於奔命，只好帶著女兒離家，與妻子分居，在外做麵攤小生意謀生。
柯女2日晚間的攻擊行為已是今年第二度犯案，警方發現她多年來沒有精神就醫紀錄，竟無身心障礙手冊，一整晚連繫不到家人，警方3日白天直接到陳男家中告知此事，陳男才無奈的說，已經不知道要怎麼處理老婆的事情。
台南市衛生局心理健康科根據精神衛生法解釋，民眾有傷人或自傷的行為，警方可先行約束，通知公衛護理師到場認定，送往醫院做精神鑑定。日後衛生局就依照就醫紀錄列管。
衛生局表示，通常家屬多不願照顧身心障礙個案，造成社會問題後才不得不出面處理。柯女的精神疾病若鑑定通過，可向社會局申請身心障礙手冊與身障補助津貼，家屬可藉由這筆經費，將家人安置在專業的精神看護機構。衛生局列管後會請專人定期追蹤，降低隨機傷人的發生機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。