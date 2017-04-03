SMAP解散內幕曝光 木村拓哉爆改合約空降當董事
日本傑尼斯當家天團「SMAP」去年底正式解散，5成員中僅木村拓哉續留老東家，其他4人皆約滿離開傑尼斯，而木村的去留引發各種揣測，去年傳出他獨留是向前輩東山紀之效法，為升格公司高層鋪路，昨日媒進一步爆出，木村拓哉將在9月成為傑尼斯董事，以新身分成為傑尼斯的一員。
去年SMAP解散，獨自將經紀約留給傑尼斯的木村拓哉，遭譙是背叛者，老婆工藤靜香甚至一度被罵是木村男神行此舉的幕後指使者，讓他聲勢下滑，據《リアルライブ》報導，近來木村拓哉很可能實踐之前的傳聞，相傳他將直接更改合約，轉任傑尼斯董事。
若比照喜多川社長及副社長每年高達8億日幣的高薪(約2.17億台幣)收入，高層董事每年1億日圓(約2千7百萬台幣)進帳，即便一般董事也有高達4千萬日幣高薪(約1085萬台幣)，若木村擔任董事，則每個月僅需參加幾次會議，就能坐擁千萬，還可減少幕前工作、扛票房等的壓力，是個相當優渥的退休選擇。
(中時電子報)
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