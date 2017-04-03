清明「燒墓」 台中市3天228起火警 消防局：賣擱燒啊
清明連假好天氣民眾紛紛掃墓，公墓雜草火警頻傳，台中市消防局統計從1日早上8時起到3日傍晚，全市共發生約228件公墓火警，2日當天燒最「旺」一天發生百餘起山坡雜草及公墓火警案件，4個大隊人力全出動上大肚山打火，才把火勢撲滅，消防員為了救火疲於奔命，呼籲民眾「賣擱燒啊！」。
消防局指出，連假在2日上午，大肚山區就有39起公墓報案，消防局出動4個大隊百名消防人員以及78輛水車，隊員們忙著上山滅火，連各義消都投入救援，隨處可聽到消防車「嗡嗡嗡」的警笛聲，這處公墓大火還未熄滅，那方公墓又傳出火警，消防局調派人力四處滅火，疲於奔命。
消防局救災指揮科消防員電話接到手軟，平均每天接獲 件墓地雜草火警，全縣4個大隊各個分隊消防員也都全副武裝出勤救災，有消防員指出，才剛救災完畢返隊，休息不到幾分鐘就又接獲勤務出勤救災形容「累到人仰馬翻！ 」。
台中市消防局長蕭煥章表示，清明4天連假，氣候回溫，民眾利用好天氣掃墓祭祖，有些民眾燒紙錢時沒將火熄滅就離開，才會造成山坡雜草及公墓火警案件，消防局掌控機動人力以應突發狀況，所幸均未造成重大災害。
(中時)
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