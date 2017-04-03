摸女屁屁奇蒙子爽 一中街襲臀狼落網
趁人多摸屁屁奇蒙子爽？台中市一中商圈，2日晚間傳出男子伸鹹豬手偷摸女子屁股，當場遭母女倆揪領怒罵「為何偷摸！」，該名男子雖低頭道歉，但過程已被路過民眾拍攝PO上臉書《爆料公社》，網友痛批襲臀狼太噁心，留言「活該！踢到鐵板了」、「不要以為女生好欺負」，警方獲報處理雙方和解暫不提告。
目擊店家指出，被摸臀的女生直接大叫「有色狼」，然後跟她媽媽緊抓著那個男生衣領不讓他跑掉，質問他說「你為什麼要摸我屁股」，襲臀狼卻辯稱「不小心」，女生大為不滿立即報警。
台中市警察局第二分局育才派出所長張世杰表示，當時獲報指一對母女在商圈逛街，女兒遭人摸臀，母女倆生氣報警，而涉嫌偷摸女子的男子很年輕、約20多歲，同仁帶他回派出所做筆錄，他坦承「奇蒙子」歹，剛好見到被害人經過，「捏」了一把，最後雙方達成和解，被害女子並未提告。
張世杰說，由於連續假期一中商圈人潮相當多，因此派出所固定排班派員警步巡提高見警率，預防犯罪事情發生，也提醒民眾假如遇到類似性騷擾情形可大聲呼救，立即報警處理。
(中時)
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