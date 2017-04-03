好萊塢電影明星 攻佔屏科大校園
好萊塢電影明星攻佔屏科大校園！屏東科技大學時尚設計與管理系舉辦「美國電影特效趨勢與高畫質影像噴槍化妝、翻模化妝技術提升」國際研討會，邀請Lady Gaga的特效彩繪化妝造型師來上課，3日舉行成果展，同學全變身電影明星，校園變成好萊塢。
因影視的畫質愈來愈高，需要更好的特效化妝技術，時尚系因此邀請美國和香港的名化妝造型師前來授課，其中1名是Lady Gaga的特效彩繪化妝造型師Athena Zhe，除了台灣化妝師，還吸引10多名來自澳門、香港的化妝師前來上課。
這次的課程有「HD高畫質影像噴槍化妝技術」及「電影特效化妝術」中的雕塑技巧、平面鑄模製作、假皮製作、好萊塢化妝技巧、手繪彩繪、噴槍化妝等內容；在化妝師巧手下，學生們化身為蝙蝠俠、蜘蛛人、黑魔女、貓女、紅心皇后等角色走秀。
時尚系老師陳秀足說，其中翻模及噴槍都是好萊塢的最新技術，請到Athena Zhe更是機會難得，因此才會有國外設計師也慕名來上課。也希望這次課程可以開創學生新視野，並提升台灣的影視專業化妝技術。
Athena Zhe說，現在影視科技愈來愈先進，化妝技術也要愈來愈跟著進步。這次的課程是中級班，課程重點是設計及人體圖案的應用。
(中時)
關鍵字：屏東科技大學時尚設計與管理系
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