台鐵高雄車站行李房 縮減業務
台鐵高雄火車站行李房從2010年4月起因鐵路地下化工程影響，大大縮減業務量，停止機車、單車及貨物的拖運，目前行李房只提供行李暫時寄放及拖運；不少外地民眾到高雄旅遊，拖著大型行李不方便，暫時寄放在火車站行李房，普遍認為，收費便宜又方便。
高雄火車站站長上官慧珠說，高雄站原先有貨梯地下通道，可以將機車、單車或大型貨物送到不同月台再拖運，後來因鐵路地下化施工，關閉地下通道，2010年4月10日起停止拖運機車及大型貨物，而單車可以利用兩鐵運送，人車同行的方式拖運，單車運費是票價的半價。
她說，坊間不少機車拖運的業者，雖然火車拖運機車多收包裝費，不過，仍有不少民眾喜歡利用火車拖運機車，他們認為，火車拖運機車有用紙板包裝外殼保護，對機車比較有保障；以前她在台南站擔任站長時，每逢開學前、放長假前後都是拖運機車的熱門時段，車滿為患。
高雄火車站不接受機車拖運，行李房營業時間為上午7點到晚上10點，目前只接受行李暫時寄放及拖運，寄放收費分30元、50元及70元3種；行李拖運則按里程收費，持有對號車票的民眾拖運行李可享有半價優待。
1位從台北到高雄旅遊的陳姓女子說，火車站行李房暫時寄放行李很方便，她在飯店退房後，先將行李寄放在火車站，輕便到高雄四處旅遊後，要搭車回台北時再來拿行李，非常方便，而且有專人看顧，比置物櫃安全。
上官慧珠說，未來鐵路地下化完工後，會規畫在服務台設行李暫時寄放區，也有行李拖運，不過，機車及大型貨物拖運將不再辦理，有需要的民眾可就近到台南站辦理。
(中時)
關鍵字：高雄車站行李房
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。