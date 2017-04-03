台鐵高雄車站行李房 縮減業務

2017.04.03 高雄市 ▲因高雄鐵路地下化施工 ，台鐵高雄車站行李房目前不拖運機車，但可暫時寄放行李及拖運行李，生意不錯。（呂素麗攝）

2017.04.03 高雄市 ▲台鐵高雄車站行李房暫時寄放行李，收費3種價格。（呂素麗攝）

2017.04.03 高雄市 ▲台鐵高雄車站行李房可暫時寄放行李及拖運行李。（呂素麗攝）

2017.04.03 高雄市 ▲台鐵高雄車站行李房可暫時寄放行李及拖運行李，有專人看顧，很受民眾歡迎。（呂素麗攝）

台鐵高雄火車站行李房從2010年4月起因鐵路地下化工程影響，大大縮減業務量，停止機車、單車及貨物的拖運，目前行李房只提供行李暫時寄放及拖運；不少外地民眾到高雄旅遊，拖著大型行李不方便，暫時寄放在火車站行李房，普遍認為，收費便宜又方便。

高雄火車站站長上官慧珠說，高雄站原先有貨梯地下通道，可以將機車、單車或大型貨物送到不同月台再拖運，後來因鐵路地下化施工，關閉地下通道，2010年4月10日起停止拖運機車及大型貨物，而單車可以利用兩鐵運送，人車同行的方式拖運，單車運費是票價的半價。

她說，坊間不少機車拖運的業者，雖然火車拖運機車多收包裝費，不過，仍有不少民眾喜歡利用火車拖運機車，他們認為，火車拖運機車有用紙板包裝外殼保護，對機車比較有保障；以前她在台南站擔任站長時，每逢開學前、放長假前後都是拖運機車的熱門時段，車滿為患。

高雄火車站不接受機車拖運，行李房營業時間為上午7點到晚上10點，目前只接受行李暫時寄放及拖運，寄放收費分30元、50元及70元3種；行李拖運則按里程收費，持有對號車票的民眾拖運行李可享有半價優待。

1位從台北到高雄旅遊的陳姓女子說，火車站行李房暫時寄放行李很方便，她在飯店退房後，先將行李寄放在火車站，輕便到高雄四處旅遊後，要搭車回台北時再來拿行李，非常方便，而且有專人看顧，比置物櫃安全。

上官慧珠說，未來鐵路地下化完工後，會規畫在服務台設行李暫時寄放區，也有行李拖運，不過，機車及大型貨物拖運將不再辦理，有需要的民眾可就近到台南站辦理。

(中時)